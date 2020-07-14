Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

Имевшая 25% акций группы Russ Outdoor французская компания JCDecaux продала свою долю российскому ООО "Стинн". Итоговая доля последней после сделки составила 73,57%, а оставшаяся принадлежит ВТБ.

Выход французской компании JCDecaux из группы Russ Outdoor с продажей своего пакета акции российскому ООО "Стинн" превратил группу в полностью российскую. "Известия" называют JCDecaux "мировым лидером наружной рекламы". Группа Russ Outdoor, как напоминают те же "Известия", была включена в список российских системообразующих предприятий.