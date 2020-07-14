Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

 Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма

Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма
Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

 Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"

Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"
Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

 Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте
Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

 Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма

Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма
Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

 Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"

Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"
Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

 Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте
10:58   14 Июля 2020
Экономика

Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

Имевшая 25% акций группы Russ Outdoor французская компания JCDecaux продала свою долю российскому ООО "Стинн". Итоговая доля последней после сделки составила 73,57%, а оставшаяся принадлежит ВТБ.

Выход французской компании JCDecaux из группы Russ Outdoor с продажей своего пакета акции российскому ООО "Стинн" превратил группу в полностью российскую. "Известия" называют JCDecaux "мировым лидером наружной рекламы". Группа Russ Outdoor, как напоминают те же "Известия", была включена в список российских системообразующих предприятий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #JCDecaux #наружная реклама

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...