Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма

"Аэрофлот" должен усилить работу по развитию внутреннего туризма, в частности, авиакомпания должна перевозить россиян внутри страны по "разумным тарифам", заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Аэрофлот", являясь крупнейшим авиаперевозчиком в России и одной из главных воздушных компаний в мире, должен помочь развитию внутреннего туризма, подчеркнул глава кабмина в рамках рабочего совещания с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.