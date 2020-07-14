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10:55   14 Июля 2020
Общество

Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма

Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма

"Аэрофлот" должен усилить работу по развитию внутреннего туризма, в частности, авиакомпания должна перевозить россиян внутри страны по "разумным тарифам", заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Аэрофлот", являясь крупнейшим авиаперевозчиком в России и одной из главных воздушных компаний в мире, должен помочь развитию внутреннего туризма, подчеркнул глава кабмина в рамках рабочего совещания с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

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Автор: Юлия Яковлева
#аэрофлот #кабмин #савельев #мишустин #внутренний туризм

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