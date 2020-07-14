«У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»

Второй день на базе ВМФ США в Сан-Диего, штат Калифорния, горит «Боном Ричард» (USS Bonhomme Richard) — один из десяти крупнопалубных десантных кораблей. По словам эксперта Бюро военно-политического анализа Николая Костикина, аналогичный случай в российском порту неизбежно привел бы к серьезным разбирательствам и кадровой «чистке».

«У нас бы за это полетели головы, в этом я полностью уверен. Учитывая серьезнейший подход нашего министра обороны (Сергея Шойгу – прим. ред.), это было бы неизбежно. Как американцы будут с этим разбираться – это уже их дело. Не думаю, что это непереносимая потеря для флота США, но сама ситуация вызывает вопросы и требует подробного разбирательства», — рассказал специалист.

Огонь тушат уже несколько дней. Пожар оказался настолько сильным, что расплавил шины припаркованных на взлетной палубе транспортных средств и погнул стальные конструкции. Эксперты журнала Forbes пишут, что при таком уровне ущерба можно говорить о списании корабля, стоимостью миллиарды долларов, в утиль.

Представители ВМС США пока не уточняют причину возгорания, однако контр-адмирал Филип Собек обратил внимание, что на судне была отключена система пожаротушения, так как «судно находилось в доках».

«Пожары на верфи — серьезная проблема для ВМС США. <…> Бездействие ВМС США — особенно после ряда предупреждений — необъяснимо и непростительно. <…> Пожары и несчастные случаи будут происходит до тех пор, пока либо какой-нибудь корабль не утонет вовсе, а моряки не погибнут, либо в командной вертикали всерьез не займутся предотвращением таких инцидентов», — подчеркивают журналисты Forbes.

Пожарная безопасность в американских доках стоит далеко не на первом месте. Это подтверждает отчет Гарретта Миллера, капитана судна USS Fitzgerald (DDG-62), который в 2017 году столкнулся филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. После ремонта «Фицджеральда», капитан решил проверить состояние противопожарных систем и нашел более 15 крупных нарушений. По иронии судьбы, загоревшийся «Боном Ричард» стоял как раз напротив USS Fitzgerald.

Десантный корабль «Боном Ричард» находился в доках Сан-Диего на техническом обслуживании. На борту работали 160 моряков, 17 из которых пострадали в момент возгорания. Сейчас весь личный состав полностью эвакуировали с судна.