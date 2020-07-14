В Казахстане умер замминистра обороны, внесший огромный вклад в борьбу с коронавирусом

Заместитель министра обороны Бакыт Курманбаев скончался во вторник в Казахстане, точную причину смерти не сообщают.

Министерство обороны Казахстана уведомило всех о кончине замминистра. Несмотря на то, что в ведомстве не назвали причину его смерти, поступила информация, что он болел коронавирусом. В Минобороны сообщают, что Бакыт Курманбаев внес большой вклад в ликвидацию последствий в Арисы, а с первых дней борьбы с коронавирусной инфекцией активно занимался организацией мероприятий по противодействию распространению инфекции. Бакыт Курманбаев был награжден орденом "Айбын" II степени.