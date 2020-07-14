Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

 Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма

Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма
Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

 Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"

Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"
Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

 Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте
Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

 Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма

Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма
Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

 Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"

Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"
Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

 Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте
10:54   14 Июля 2020
Общество

В Казахстане умер замминистра обороны, внесший огромный вклад в борьбу с коронавирусом

В Казахстане умер замминистра обороны, внесший огромный вклад в борьбу с коронавирусом

Заместитель министра обороны Бакыт Курманбаев скончался во вторник в Казахстане, точную причину смерти не сообщают.

Министерство обороны Казахстана уведомило всех о кончине замминистра. Несмотря на то, что в ведомстве не назвали причину его смерти, поступила информация, что он болел коронавирусом. В Минобороны сообщают, что Бакыт Курманбаев внес большой вклад в ликвидацию последствий в Арисы, а с первых дней борьбы с коронавирусной инфекцией активно занимался организацией мероприятий по противодействию распространению инфекции. Бакыт Курманбаев был награжден орденом "Айбын" II степени.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#казахстан #Бакыт Курманбаев #Арис

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...