Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"

Череда экологических аварий и инцидентов в Норильске, виновником которых является "Норникель", вызвала беспокойство у руководства "Русала". Оно призвало Владимира Потанина сменить весь менеджмент компании и перенести головой офис в Норильск.

Неспособность руководства компании "Норникель" обеспечить экологическую безопасность на предприятиях компании в Норильске должна стать сигналом для Владимира Потанина к смене всего менеджмента. Об этом заявили руководители второго крупнейшего акционера "Норникеля" компании "Русал", передает ТАСС. Последнее серьезное экологическое бедствие, виновником которого был "Норникель", оценено Росприроднадзором в 148 миллиардов рублей.