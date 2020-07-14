Военные Египта будут сражаться вместе с силами ЛНА против турецких оккупантов

Египет получил разрешение на введение в Ливию своих военных с целью оказания помощи Ливийской национальной армии (ЛНА) в борьбе против беспредела боевиков нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и турецких оккупантов.

Соответствующее решение принято Палатой представителей. Текст документа обнародован на сайте ливийского парламента. Согласно ему, силы ЛНА приветствуют войска Египта и благодарят за инициативу президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, передает ФАН.

"Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны", — заявили в избранном постоянном парламенте государства.

Члены Временного правительства в ходе недавней встречи с египетским лидером разработали "Каирскую декларацию", призванную регламентировать план по мирному урегулированию ливийского кризиса. Инициативу уже одобрили США, ОАЭ, Россия, Франция и другие страны.