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10:40   14 Июля 2020
Политика

Военные Египта будут сражаться вместе с силами ЛНА против турецких оккупантов

Военные Египта будут сражаться вместе с силами ЛНА против турецких оккупантов

Египет получил разрешение на введение в Ливию своих военных с целью оказания помощи Ливийской национальной армии (ЛНА) в борьбе против беспредела боевиков нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и турецких оккупантов.

Соответствующее решение принято Палатой представителей. Текст документа обнародован на сайте ливийского парламента. Согласно ему, силы ЛНА приветствуют войска Египта и благодарят за инициативу президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, передает ФАН.

"Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны", — заявили в избранном постоянном парламенте государства.

Члены Временного правительства в ходе недавней встречи с египетским лидером разработали "Каирскую декларацию", призванную регламентировать план по мирному урегулированию ливийского кризиса. Инициативу уже одобрили США, ОАЭ, Россия, Франция и другие страны.

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Автор: Яна Либерман
#палата представителей #лна #пнс ливии

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