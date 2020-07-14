Медики выявили 6248 случаев коронавируса в регионах РФ за последние сутки

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за последние сутки увеличилось на 6248. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса в России.

Четверть выявленных за последние сутки случаев коронавируса (24,5% пациентов) не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России полностью выздоровели 8804 человека, 175 пациентов с положительными тестами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в РФ выявлено 793 947 случаев коронавируса в 85 регионах РФ. Скончались 11 614 человек, 512 825 человек полностью выздоровели.