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12:45   14 Июля 2020
Россия

Иммунолог призвал изучить работу коллег из Нидерландов о связи пыльцы и COVID-19

Иммунолог призвал изучить работу коллег из Нидерландов о связи пыльцы и COVID-19

Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов высоко оценил научные изыскания нидерландских коллег, которые нашли взаимосвязь между появлением пыльцы в воздухе и сокращением случаев заболеванием коронавирусом. В беседе с «Политикой сегодня» ученый заметил, что работа требует более глубокого анализа.

«Всегда хорошо, когда ученые что-то замечают, статистически удостоверяются. Но главное — это понять механизм,  как это происходит. Тему нужно серьезно изучать. Это может быть и про пользу, и про вред. Аллергия у нас сплошняком, это как эпидемия своего рода. И люди на аллергены реагируют по-разному. Но по этому пути сейчас идут, делают специальные аэрозоли», — говорит Суслов.

Он объяснил, что в пыльце растений содержатся полисахариды, которые активируют защитные клетки иммунной системы. Они попадают из кишечника и держат в напряжении иммунную систему. По словам Суслова, полисахариды изучают в Институте им. Гамалеи.

«Мы занимаемся полисахаридами, они обладают активностью, в том числе против вируса, который вызывает развитие COVID-19.  С этой стороны может быть и так, нужны специальные исповедования. Но здорово, что люди зацепились, это нужно развивать, это всегда хорошо», — заключил собеседник издания.

Иммунолог Суслов оценил исследования о связи пыльцы и сокращения случаев COVID-19

Ученые Открытого университета Нидерландов и медицинского центра Университета Эразмус заметили, что появление пыльцы в воздухе может означать уменьшение случаев заражения коронавирусом.

Специалисты изучили графики заболеваемости гриппом и опыления с 2016 по 2020 годы, а также график заражения COVID-19 в Нидерландах. Выяснилось, что иммунитет человека приходит в боевую готовность из-за работы аллергенов, а также из-за возникновения особого аэрозоля в воздухе, который сокращает число частиц вируса в атмосфере.

Ученые предупредили, что вернуться на прежний уровень активности коронавирус сможет осенью и зимой, когда цветение растений прекратится, и солнечная активность будет уменьшена.

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Автор: Арсений Аскольский
#иммунитет #пыльца #коронавирус

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