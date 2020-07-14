Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

 Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма

Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма
Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

 Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"

Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"
Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

 Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте
Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

 Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма

Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма
Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

 Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"

Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"
Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

 Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте
10:35   14 Июля 2020
Политика

Путин проиндексировал оклады госслужащих на три процента

Путин проиндексировал оклады госслужащих на три процента

Российским госслужащим проиндексируют оклады на три процента, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно опубликованному на сайте Кремля документу, с 1 октября 2020 года повышаются оклады месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы. Размер оклада будет повышен на 3%. Кроме того, индексацию окладов проведут дипломатам МИД России, а также диппредставителям и консулам, сообщается в документе.

Ранее телеканал "360" сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #указ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...