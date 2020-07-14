Путин проиндексировал оклады госслужащих на три процента

Российским госслужащим проиндексируют оклады на три процента, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно опубликованному на сайте Кремля документу, с 1 октября 2020 года повышаются оклады месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы. Размер оклада будет повышен на 3%. Кроме того, индексацию окладов проведут дипломатам МИД России, а также диппредставителям и консулам, сообщается в документе.

Ранее телеканал "360" сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира.