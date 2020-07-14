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 Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма

Мишустин призвал "Аэрофлот" усилить работу по развитию внутреннего туризма
Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

Занимающаяся наружной рекламой группа Russ Outdoor стала полностью российской

 Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"

Руководство "Русала" предлагает сменить менеджеров "Норникеля"
Штаты Америки настаивают на незаконности ограничений студенческих виз

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10:02   14 Июля 2020
Политика

МИД Южной Кореи выступил против притязания Японии на острова Токто

МИД Южной Кореи выступил против притязания Японии на острова Токто

Министерство иностранных дел Республики Корея выступило против притязания Токио на спорную группу островов Токто и вызвало японского посла, чтобы сделать ему представление, пишут российские СМИ.

Минобороны Японии во вторник представило правительству страны ежегодный доклад. В документе вопрос принадлежности спорных островов описан как "нерешенный", пишет РИА Новости. МИД Южной Кореи опубликовал заявление с выражением протеста против японского доклада, который называется "Белая книга обороны".

Директор департамента стран Азии и Тихого океана Ким Чжон Хан вызвал старшего советника-посланника посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сому, чтобы призвать Токио отказаться от своих претензий на острова.

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Автор: Илья Романович
#япония #южная корея #токто

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