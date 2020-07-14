МИД Южной Кореи выступил против притязания Японии на острова Токто

Министерство иностранных дел Республики Корея выступило против притязания Токио на спорную группу островов Токто и вызвало японского посла, чтобы сделать ему представление, пишут российские СМИ.

Минобороны Японии во вторник представило правительству страны ежегодный доклад. В документе вопрос принадлежности спорных островов описан как "нерешенный", пишет РИА Новости. МИД Южной Кореи опубликовал заявление с выражением протеста против японского доклада, который называется "Белая книга обороны".

Директор департамента стран Азии и Тихого океана Ким Чжон Хан вызвал старшего советника-посланника посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сому, чтобы призвать Токио отказаться от своих претензий на острова.