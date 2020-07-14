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10:00   14 Июля 2020
Армия

Военные САР задержали боевиков, собиравших информацию об объектах РФ в провинции Ракка

Военные САР задержали боевиков, собиравших информацию об объектах РФ в провинции Ракка

Сирийские военные задержали трех боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура". Задержанные были доставлены в город Тадмор, что в окрестностях Пальмиры. Вооруженная группа, в составе которой были боевики, подорвалась на мине.

Несколько радикалов погибли при взрыве. Трое задержанных рассказали, что всего в группе было восемь человек, в том числе один проводник. Следовали боевики на мотоциклах, проводник и еще один человек подорвались на мине. Остальные продолжили движение, но, не зная дороги, заблудились, пишет ТАСС.

"Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда", - рассказал журналистам один из задержанных Джасем аль-Али.

Экстремисты получили задание собрать информацию о военных объектах в городе Эль-Мансура, что в провинции Ракка.

"Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах", - сообщил боевик.

Также задержанный рассказал, что отправилась группа из Ат-Танф, на выполнение задания боевикам выдали несколько тысяч долларов. Однако деньги были у командира группы, который погиб, подорвавшись на мине, пишет NEWS.ru.

При себе у экстремистов было несколько автоматов Калашникова, гранаты, боеприпасы, деньги и наркотические вещества.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #ракка #боевики #шпионы

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