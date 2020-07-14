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9:31   14 Июля 2020
Экономика

Доходы России от золота впервые превысили выручку от экспорта газа

Доходы России от золота впервые превысили выручку от экспорта газа

Впервые в истории современной России доход от продажи золота превысил выручку от экспорта газа, достигнув суммы 3,55 млрд долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).

За период апрель-май "Газпром" продал за рубеж трубопроводного газа на 2,4 млрд долларов. Экспорт золота за этот период составил 65,4 тонны на сумму 3,55 млрд долларов. Из предварительных данных Центробанка следует, что всего за второй квартал российский газовый холдинг экспортировал топлива на общую сумму около 3,5 млрд долларов, что меньше выручки от экспорта золота за два месяца. Доход от газа стал минимальным с 2002 года, следует из данных Банка России, пишет РБК.

Как минимум с 1994 года экспорт газа приносил больше дохода, чем экспорт золота, сообщил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Он отметил, что такая ситуация произошла впервые в истории РФ.

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Автор: Ирина Большунова
#газ #экспорт #золото

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