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9:25   14 Июля 2020
Политика

Экс-супруга Гуфа рассказала, как пыталась пройти кастинг на роль соведущей Соловьева

Экс-супруга Гуфа рассказала, как пыталась пройти кастинг на роль соведущей Соловьева

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина рассказала, как она пробовалась на роль соведущей Владимира Соловьева в проект "Это нормально?". Бывшая жена рэп исполнителя рассказала об этом во время программы "Осторожно, Собчак!".

Анохина поделилась, что могла стать напарницей известного российского телеведущего, но программу сняли с эфира из-за пандемии COVID-19. По словам Анохиной, перед кастингом она не знала, кто будем вести телепередачу. Она отметила, что на кастинге ее просили быть осторожной в общении с Соловьевым. Несмотря на такие ограничения, светская львица общалась с ведущим свободно и чувствовала себя комфортно.

Анохина также выразила сожаление из-за отмены телепрограммы, поскольку хотела попробовать себя в роли телеведущей. Знаменитость рассказала, что во время проведения кастинга она находилась за границей, но специально вернулась в Россию для того, чтобы попробовать свои силы.

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Автор: Василий Пименов
#россия #соловьев #анохина

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