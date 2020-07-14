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9:03   14 Июля 2020
Общество

Специалисты ВОЗ отправятся в Казахстан для изучения вспышки пневмонии

Специалисты ВОЗ отправятся в Казахстан для изучения вспышки пневмонии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправит специальную группу для изучения причин роста случаев заболевания пневмонией в Казахстане. Об этом журналистам сообщила глава представительства ВОЗ в стране Кэролайн Кларинваль.

Причиной отправки экспертов стало сообщение посольства Китая о распространении в Казахстане неизвестной пневмонии, смертность от которой выше, чем у коронавируса. Минздрав Казахстана данную информацию опроверг, передают РИА Новости.

"Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, должны собрать данные и проанализировать их", — заявила Кэролайн Кларинваль.

Она также сообщила, что поддерживает мнение руководителя программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, который в свою очередь считает, что это COVID-19.

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Автор: Василий Пименов
#казахстан #воз #пневмония #коронавирус

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