Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправит специальную группу для изучения причин роста случаев заболевания пневмонией в Казахстане. Об этом журналистам сообщила глава представительства ВОЗ в стране Кэролайн Кларинваль.

Причиной отправки экспертов стало сообщение посольства Китая о распространении в Казахстане неизвестной пневмонии, смертность от которой выше, чем у коронавируса. Минздрав Казахстана данную информацию опроверг, передают РИА Новости.

"Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, должны собрать данные и проанализировать их", — заявила Кэролайн Кларинваль.

Она также сообщила, что поддерживает мнение руководителя программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, который в свою очередь считает, что это COVID-19.