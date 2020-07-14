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8:57   14 Июля 2020
Общество

Роспотребнадзор разъяснил порядок организации отдыха в детских лагерях

Роспотребнадзор разъяснил порядок организации отдыха в детских лагерях

Выезд в детские лагеря и санатории за пределы региона допускается только для школьников, проживающих в городах федерального значения, либо в Арктической зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Возможность выезда в детские лагеря за пределы своей области или края в соседние регионы предусмотрена для проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Школьники из Арктической зоны при этом могут отправиться в любой субъект при условии, если к этому располагает эпидемиологическая обстановка.

Дети во всех остальных регионах РФ пока лишены такой возможности, им разрешено отдыхать только в санаториях и лагерях на территории субъекта, сообщили в Роспотребнадзоре. Законодатели считают, что эти ограничения могут быть чреваты последствиями, пишет "Парламентская газета".

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Автор: Юлия Яковлева
#дети #роспотребнадзор #лагеря

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