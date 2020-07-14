Путин утвердил пониженные тарифы страховых взносов для участников СЭЗ в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении пониженных тарифов страховых взносов для участников Свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Документ за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.

Пониженные тарифы по страховым взносам в соответствии с новым законом предусмотрены для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые получили статус участника СЭЗ на территории Республики Крым и Севастополя.

Получившие статус участника СЭЗ после 1 января 2018 года будут применять пониженные тарифы с 1 января 2020 года, получившие статус в текущем году - со следующего месяца после его присвоения.