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Путин утвердил пониженные тарифы страховых взносов для участников СЭЗ в Крыму

Путин утвердил пониженные тарифы страховых взносов для участников СЭЗ в Крыму

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8:09   14 Июля 2020
Политика

Путин утвердил пониженные тарифы страховых взносов для участников СЭЗ в Крыму

Путин утвердил пониженные тарифы страховых взносов для участников СЭЗ в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении пониженных тарифов страховых взносов для участников Свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Документ за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.

Пониженные тарифы по страховым взносам в соответствии с новым законом предусмотрены для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые получили статус участника СЭЗ на территории Республики Крым и Севастополя.

Получившие статус участника СЭЗ после 1 января 2018 года будут применять пониженные тарифы с 1 января 2020 года, получившие статус в текущем году - со следующего месяца после его присвоения.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #крым #закон #тарифы #сэз

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