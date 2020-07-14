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7:44   14 Июля 2020
Экономика

"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

Отопительный сезон на Украине из-за долгов теплопроизводителей находится под угрозой срыва. Об этом сообщила компания "Нафтогаз".

Ситуация с долгами и ненадлежащими расчетами многих предприятий за газ создает угрозу срыва поставок потребителям в отопительный сезон, заявили в НАК "Нафтогаз Украины". В списке должников - 109 организаций, при общем количестве в 1316 производителей, указано в сообщении компании.

Украинские власти решили продлить специальные обязательства "Нафтогаза" по поставкам для обеспечения населения до 1 августа. Правительство Украины возложило на компанию соответствующие обязательства продажи природного газа по ценам, регулируемым кабмином, в 2015 году, после чего их действие неоднократно продлевали.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #газ #нафтогаз

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