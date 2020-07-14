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7:16   14 Июля 2020
Политика

Замглавы Минэнерго РФ определила принцип расчета компенсаций при удаленной работе

Замглавы Минэнерго РФ определила принцип расчета компенсаций при удаленной работе

Расчет компенсации трат на электричество сотрудникам при удаленной работе должен проходить по принципу разумной достаточности. Об этом заявила заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.

Минтруд России выступил в поддержку законопроекта, предложенного депутатами Госдумы и членами Совета Федерации в июне, предполагающего внесение изменений в Трудовой кодекс относительно регулирования дистанционной работы. Инициатива предусматривает в том числе возможность выплат сотрудникам на "удаленке" компенсаций в связи с использованием личного оборудования и программных средств, а также расходами на потребляемую электроэнергию.

Компенсация может быть установлена в фиксированном размере, отметила замглавы Минэнерго РФ. Бондаренко также допустила возможность индивидуального подхода с расчетом энергии, потребляемой каждым прибором, либо с установлением квот, например, нормативом потребления кВт в день, передает РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#компенсации #электроэнергия #минэнерго #минтруд #удаленка

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