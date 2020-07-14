СМИ рассказали о доплатах, которые можно получить к юбилею совместного проживания

Законодательством предусмотрены довольно крупные суммы выплат к юбилею свадьбы за длительное совместное проживание. Об это рассказали журналисты издания Life.ru.

Размер таких выплат регулируется законодательными актами отдельных регионов. Например, в Санкт-Петербурге, ХМАО и Удмуртии их размер напрямую зависит от количества совместно прожитых лет. За каждый год в этих регионах предусмотрено по одной тысяче рублей, сообщает Life.ru.

Уточняется, что деньги не перечисляются автоматически, для их получения требуется не ранее чем за месяц до юбилея обратиться с заявлением МФЦ, там же можно узнать точную сумму выплаты. Суммы юбилейных выплат ежегодно меняются. Статистика показывает, что они только увеличиваются.

Недавно сообщалось, что для некоторых работающих пенсионеров предусмотрены определенные доплаты.