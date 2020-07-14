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Племяннице Трампа разрешили опубликовать разоблачительную книгу о ее дяде

Племяннице Трампа разрешили опубликовать разоблачительную книгу о ее дяде

 Роспотребнадзор отменяет двухнедельную изоляцию для прибывающих в РФ

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6:42   14 Июля 2020
Политика

Племяннице Трампа разрешили опубликовать разоблачительную книгу о ее дяде

Племяннице Трампа разрешили опубликовать разоблачительную книгу о ее дяде

Книга Мэри Трамп, разоблачающая натуру американского президента, все же станет достоянием общественности. Об этом сообщил адвокат писательницы Теодор Бутро.

Суд США недавно запретил печать книги "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" из-за жалоб семьи Дональда Трампа. Однако апелляционный суд пересмотрел это решение и одобрил публикацию, передает РИА Новости.

"Суд принял правильное решение, отказав семье Трампа в их попытке заглушить основные политические заявления Мэри Трамп по важным вопросам, представляющим общественный интерес", — написал в своем Twitter Бутро.

Мемуары Мэри Трамп посвящены ее детским воспоминаниям, связанным с дядей. Автор книги рассказала, что президент США всегда добивался своего с помощью обмана и манипуляций.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #трамп #мемуары #Мэри Трамп

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