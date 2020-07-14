Роспотребнадзор отменяет двухнедельную изоляцию для прибывающих в РФ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утвердила постановление об отмене с 15 июля обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих в Россию из других стран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Гражданам, прибывающим в Россию из других стран, необходимо иметь при себе документ на русском или английском языке об отрицательных результатах теста на наличие коронавируса. Пройти тестирование необходимо не менее чем за три дня до планируемой даты прибытия.

Граждане РФ при отсутствии такой справки должны будут пройти тестирование в течение трех дней с момента прибытия. Постановление за подписью главного санитарного врача вступает в силу с 15 июля.