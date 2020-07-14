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4:55   14 Июля 2020
Общество

Работу газопровода "Северный поток" временно приостановили на техобслуживание

Работу газопровода "Северный поток" временно приостановили на техобслуживание

Плановое техобслуживание обеих нитей газопровода "Северный поток" пройдет с 14 по 26 июля. Об этом сообщили на сайте оператора проекта Nord Stream AG.

Оператор газопровода Nord Stream AG в своем сообщении указал, что во время технического обслуживания газопровода будут обеспечены необходимые ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает издание News.ru. Также в сообщении говорится, график проведения технических работ был согласован заранее со всеми партнерами оператора.

Недавно сообщалось о заинтересованности Евросоюза в реализации проекта "Северный поток — 2", однако США планируют затормозить его развитие. В этих целях в Соединенных Штатах уже рассматривают соответствующие санкции.

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Автор: Руслан Неглинный
#северный поток #техобслуживание #Nord Stream AG

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