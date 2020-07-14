Милонов: "распивочные" портят жизнь горожан и культурный облик Санкт-Петербурга

Заведения, предназначенные для того, чтобы "по-быстрому закинуться бухлом" в неурочное время, мешают жить петербуржцам. Таким образом депутат ГД Виталий Милонов поддержал закон "О наливайках", принятый в третьем чтении в ЗакСе.

Депутат в программе "Милонов-шоу" обсудил с петербургским ресторатором Александром Затуливетровым нюансы принятого законопроекта. По мнению политика, "распивочные" только портят культурный облик Северной столицы и мешают горожанам.

Затуливетров в ответ отметил, что инициатива сама по себе хорошая, но требует доработки, поскольку могут пострадать приличные заведения. Не каждый предприниматель уютного и культурного заведения сможет позволить себе расширить занимаемую площадь до необходимых теперь 50 квадратных метров. В то время как многие "магазины-бары" увеличат площадь и продолжат торговать алкогольными напитками после 22:00.

Милонов согласился и выразил надежду, что беседа с ресторатором станет началом плодотворной работы по улучшению ресторанной культуры Санкт-Петербурга.

Согласно предложенным изменениям, норма ограничения площади баров поменяется с 20 квадратных метров на 50. Законопроект был направлен против питейных заведений, расположенных в жилых домах спальных районов.