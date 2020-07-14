Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Работу газопровода "Северный поток" временно приостановили на техобслуживание

Работу газопровода "Северный поток" временно приостановили на техобслуживание

 Жириновский предложил трех членов ЛДПР на смену Фургала

Жириновский предложил трех членов ЛДПР на смену Фургала
Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с его вступлением на второй президентский срок

Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с его вступлением на второй президентский срок

 Меркель назвала проблемы по восстановлению Евросоюза после пандемии коронавируса

Меркель назвала проблемы по восстановлению Евросоюза после пандемии коронавируса
Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

 Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься
Работу газопровода "Северный поток" временно приостановили на техобслуживание

Работу газопровода "Северный поток" временно приостановили на техобслуживание

 Жириновский предложил трех членов ЛДПР на смену Фургала

Жириновский предложил трех членов ЛДПР на смену Фургала
Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с его вступлением на второй президентский срок

Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с его вступлением на второй президентский срок

 Меркель назвала проблемы по восстановлению Евросоюза после пандемии коронавируса

Меркель назвала проблемы по восстановлению Евросоюза после пандемии коронавируса
Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

 Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься
4:37   14 Июля 2020
Категория

Милонов: "распивочные" портят жизнь горожан и культурный облик Санкт-Петербурга

Милонов: "распивочные" портят жизнь горожан и культурный облик Санкт-Петербурга

Заведения, предназначенные для того, чтобы "по-быстрому закинуться бухлом" в неурочное время, мешают жить петербуржцам. Таким образом депутат ГД Виталий Милонов поддержал закон "О наливайках", принятый в третьем чтении в ЗакСе.

Депутат в программе "Милонов-шоу" обсудил с петербургским ресторатором Александром Затуливетровым нюансы принятого законопроекта. По мнению политика, "распивочные" только портят культурный облик Северной столицы и мешают горожанам.

Затуливетров в ответ отметил, что инициатива сама по себе хорошая, но требует доработки, поскольку могут пострадать приличные заведения. Не каждый предприниматель уютного и культурного заведения сможет позволить себе расширить занимаемую площадь до необходимых теперь 50 квадратных метров. В то время как многие "магазины-бары" увеличат площадь и продолжат торговать алкогольными напитками после 22:00.

Милонов согласился и выразил надежду, что беседа с ресторатором станет началом плодотворной работы по улучшению ресторанной культуры Санкт-Петербурга.

Согласно предложенным изменениям, норма ограничения площади баров поменяется с 20 квадратных метров на 50. Законопроект был направлен против питейных заведений, расположенных в жилых домах спальных районов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#законопроект #милонов #депутат гд #О наливайках #ресторанный бизнес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...