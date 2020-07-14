Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Работу газопровода "Северный поток" временно приостановили на техобслуживание

Работу газопровода "Северный поток" временно приостановили на техобслуживание

 Жириновский предложил трех членов ЛДПР на смену Фургала

Жириновский предложил трех членов ЛДПР на смену Фургала
Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с его вступлением на второй президентский срок

Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с его вступлением на второй президентский срок

 Меркель назвала проблемы по восстановлению Евросоюза после пандемии коронавируса

Меркель назвала проблемы по восстановлению Евросоюза после пандемии коронавируса
Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

 Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься
Работу газопровода "Северный поток" временно приостановили на техобслуживание

Работу газопровода "Северный поток" временно приостановили на техобслуживание

 Жириновский предложил трех членов ЛДПР на смену Фургала

Жириновский предложил трех членов ЛДПР на смену Фургала
Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с его вступлением на второй президентский срок

Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с его вступлением на второй президентский срок

 Меркель назвала проблемы по восстановлению Евросоюза после пандемии коронавируса

Меркель назвала проблемы по восстановлению Евросоюза после пандемии коронавируса
Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

 Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься
3:59   14 Июля 2020
Общество

Жириновский предложил трех членов ЛДПР на смену Фургала

Жириновский предложил трех членов ЛДПР на смену Фургала

Сменить Сергея Фургала на должности губернатора Хабаровского края должен кандидат от ЛДПР, уверен лидер партии Владимир Жириновский. Он выдвинул три кандидатуры.

Фургала сменят на должности, если выйдет указ о его отставке, и суд докажет вину губернатора. Зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов отметил, что в партии надеются, что этого не произойдет, передает Федеральное агентство новостей.

Жириновский на пост губернатора Хабаровского края предложил председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, председателя комитета по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко.

Фургал был арестован по подозрению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Подсудимый отрицает свою причастность к делу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#губернатор #кандидаты #лдпр #фургал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...