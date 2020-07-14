Жириновский предложил трех членов ЛДПР на смену Фургала
Сменить Сергея Фургала на должности губернатора Хабаровского края должен кандидат от ЛДПР, уверен лидер партии Владимир Жириновский. Он выдвинул три кандидатуры.
Фургала сменят на должности, если выйдет указ о его отставке, и суд докажет вину губернатора. Зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов отметил, что в партии надеются, что этого не произойдет, передает Федеральное агентство новостей.
Жириновский на пост губернатора Хабаровского края предложил председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, председателя комитета по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко.
Фургал был арестован по подозрению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Подсудимый отрицает свою причастность к делу.