Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с его вступлением на второй президентский срок

Переизбрание Анджея Дуды в качестве президента Польши на второй срок событие, которое не оставил без внимания американский президент Дональд Трамп. В своем Twitter глава США поздравил Дуду с переизбранием.

Помимо поздравлений, Трамп назвал переизбрание Дуды "историческим событием". Он также выразил свои надежды относительно сотрудничества с новым президентом Польши, передает ТАСС.

"Надеюсь на продолжение нашей важной совместной работы по многим вопросам, в том числе обороне, энергетике и безопасности телекоммуникаций", — написал американский президент.

Анджей Дуда был переизбран на второй президентский срок в понедельник, 13 июля. Он опередил своего конкурента от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа" — мэра Варшавы Рафала Тшасковского, набрав во втором туре выборов 51,03% голосов.