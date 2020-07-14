Рогозин рассказал о том, какие условия должны быть соблюдены для полета на кораблях SpaceX

Полет российских космонавтов на американских кораблях SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner будет возможен, только при соблюдении определенных условий. О них рассказал в беседе с с радио "Комсомольская правда" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса заявил, что полеты на американских кораблях будут возможны, только после того, как они пройдут необходимую сертификацию. Рогозин объяснил, что отправка российских космонавтов в космос на SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner должна в первую очередь быть безопасной, передает Lenta.ru.

Также в интервью Рогозин сказал, что несмотря на свой более "гламурный вид", американские корабли по сути являются ничем иным, как аналогом российского "Союза".

В мае этого года состоялся первый запуск Crew Dragon к МКС с экипажем на борту. До этого момента всех астронавтов на МКС доставлял Роскосмос.