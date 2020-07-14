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 Меркель назвала проблемы по восстановлению Евросоюза после пандемии коронавируса

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2:59   14 Июля 2020
Политика

Меркель назвала проблемы по восстановлению Евросоюза после пандемии коронавируса

Меркель назвала проблемы по восстановлению Евросоюза после пандемии коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель наметила план по решению ряда проблем Евросоюза, вызванных распространением коронавирусной инфекции, несмотря на недавние заявления об уходе из политики. О смене позиции главы ФРГ сообщило шведское издание Expressen.

Меркель отнесла к проблемам, решение которых не терпит отлагательств, пострадавшую от COVID-19 экономику ЕС, набирающих силу популистов, Вашингтон под руководством президента Дональда Трампа, который вводом санкций замедляет мировую торговлю. В этот список также вошел Китай, который, по мнению Меркель, борется за стратегическое лидерство, передает "Красная весна".

Глава ФРГ обратила внимание на климат и важность поиска экологических решений восстановления экономики Евросоюза. Меркель уверена, что от нее полностью зависит экономика Германии.

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Автор: Борис Нестеров
#евросоюз #меркель #германия

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