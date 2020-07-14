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2:38   14 Июля 2020
Общество

Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 13 млн

Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 13 млн

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса во всем мире с момента начала эпидемии коронавирусом заразилось более 13 миллионов человек.

Больше всего заразившихся оказалось в США, там зафиксировали 3 346 246 случаев инфицирования. На втором месте оказалась Бразилия с 1 864 681 заболевшим. Индия заняла третье место, там выявлено 878 254 инфицированных человека, передает ТАСС,

Россия находится на четвертом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба РФ, в общей сложности было зарегистрировано 733 699 случаев инфицирования.

Недавно глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус рассказал о четырех возможных сценариях распространения коронавирусной инфекции.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #коронавирус #Стастистика

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