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2:13   14 Июля 2020
Политика

Соскин предрек Украине серьезные потрясения хуже кризиса в Донбассе

Соскин предрек Украине серьезные потрясения хуже кризиса в Донбассе

Гражданская война на юго-востоке Украины может показаться "детской игрушкой" по сравнению с теми серьезными потрясениями, которые ожидают страну в будущем. Такое мнение в своем блоге высказал политолог Олег Соскин.

Украинский аналитик отметил, что происходящие в мире события оказывают влияние на ситуацию в Незалежной. Соскин упомянул в том числе торговую войну между США и Китаем, обстановку в Белоруссии в преддверии президентских выборов, а также политические кризисы в Польше, Молдавии, Сербии и еще ряде стран. Экономист указал, что экономические проблемы Европы также чреваты последствиями.

Действия нынешней киевской власти с реформированием социальной политики в условиях разрастания хаоса на Украине могут привести страну к полному краху, считает Соскин, передает ФАН.

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Автор: Руслан Неглинный
#донбасс #украина #соскин

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