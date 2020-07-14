Герой России Игорь Кожин рассказал об особенностях службы в морской авиации

Cлужба в морской авиации предполагает хорошие морально-волевые качества, специальную подготовку, прекрасную физическую форму. О требованиях службы рассказал начальник морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

Кожин заявил, что для службы в морской авиации в первую очередь требуется хорошие морально-волевые качества, прекрасная физическая форма и специфическая подготовка. По его словам, чтобы летчику достичь мастерства, ему требуется от двух до трех лет, передает Lenta.ru.

"Дело в том, что летчик выполняет несвойственную работу для человека. Он живет в двух измерениях. И навык приобретается в процессе подготовки", – объяснил генерал-майор.

Что касается специфических особенностей в службе летчика морской авиации, Герой России отметил умение ориентироваться только по приборам, так как от этого напрямую зависит жизнь пилота.

Недавно Герой России Сергей Кобылаш рассказал, как на одном из заданий ему удалось пережить попадание двух ракет по его самолету Су-25.