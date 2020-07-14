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1:05   14 Июля 2020
Политика

Песков ответил на просьбу миллионеров увеличить для них налоги

Песков ответил на просьбу миллионеров увеличить для них налоги

Размер налогов для состоятельных людей уже выше, чем для остальных граждан. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждая петицию миллионеров с просьбой увеличить налоги на богатство.

Обращение подписали более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов. Их инициатива направлена на оказание помощи при восстановлении мира после пандемии коронавируса, передает ТАСС.

"В России уже (реализуется)", — сказал Песков.

Среди миллионеров, поддержавших петицию, значатся наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и другие. В России уже несколько лет взимается налог на роскошь, его уплачивают владельцы дорогостоящих автомобилей.

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Автор: Борис Нестеров
#песков #налоги #миллионеры

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