Песков ответил на просьбу миллионеров увеличить для них налоги

Размер налогов для состоятельных людей уже выше, чем для остальных граждан. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждая петицию миллионеров с просьбой увеличить налоги на богатство.

Обращение подписали более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов. Их инициатива направлена на оказание помощи при восстановлении мира после пандемии коронавируса, передает ТАСС.

"В России уже (реализуется)", — сказал Песков.

Среди миллионеров, поддержавших петицию, значатся наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и другие. В России уже несколько лет взимается налог на роскошь, его уплачивают владельцы дорогостоящих автомобилей.