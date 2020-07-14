Заседание Союза писателей РФ прошло у могилы известного сценариста Юрия Бондарева

Похороны писателя Юрия Бондарева прошли три месяца назад, но из-за режима самоизоляции в те дни многие не смогли проститься со сценаристом.

Секретариат Союза писателей (СП) России решил провести заседание на Троекуровском кладбище у могилы Бондарева. Председатель правления СП РФ Николай Иванов посетил могилу вместе с вдовой и дочкой писателя, передает "Литературная газета".

Иванов вручил им литературную медаль за № 1 "Горячий снег" для хранения в семье. Родственники поблагодарили писателей России за память о муже и отце. Также члены союза посетили могилы друзей Бондарева, которые находятся рядом.