Дональда Трампа уличили в 20 тысячах фейковых заявлений
Президент США Дональд Трамп за время работы на посту главы государства более 20 тысяч раз солгал во время публичных выступлений. Американская газета The Washington Post опубликовала специальное расследование.
Трамп с января 2017 года 1 267 дней находится в должности президента США, за это время он соврал 20 055 раз, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post. Его высказывания касались как международных, так и внутренних вопросов. Американский лидер вводил в заблуждение свою аудиторию, говоря о процессе импичмента, пандемии коронавируса, убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Чаще всего Трамп лгал, когда заявлял, что "современное состояние американской экономики — лучшее за всю историю страны". По подсчетам редакции The Washington Post, за последние 14 месяцев президент в среднем врал на публике 12 раз в день.