Штаты США настаивают на незаконности ограничений студенческих виз администрацией Трампа

Семнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали в суд иск на администрацию американского президента из-за решения ограничить действие студенческих виз. Вузы и колледжи вынуждены выбирать между иностранными студентами и общей безопасностью.

Белый дом потребовал от иностранных граждан, пребывающих в стране по студенческой визе, покинуть США, если они не посещают очные занятия. Общественность возмутилась таким распоряжением, так как учебный процесс был полностью переведен в дистанционный режим из-за распространения коронавируса, передает РИА Новости. Истцы назвали меры администрации "жестокими, внезапными и незаконными".

Многие учебные заведения в ближайшее время не планируют возвращаться к привычной форме обучения. Они столкнулись с серьезной проблемой — сохранить сотни тысяч иностранных студентов или подвергнуть опасности весь кампус.