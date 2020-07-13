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22:16   13 Июля 2020
Политика

США пытаются подорвать реализацию российско-немецкого "Северного потока—2"

США пытаются подорвать реализацию российско-немецкого "Северного потока—2"

Соединенные Штаты опасаются самостоятельности Германии, которая является их главным конкурентом в торгово-экономическом плане. Вашингтон пытается сорвать сделки ФРГ с другими государствами, в том числе с Россией.

Влиятельное проамериканское лобби в Германии противодействует сотрудничеству ФРГ и РФ, оно действует по "шаблону" создания ограничений, который давно используют США, передает "Экономика сегодня". Попытки применения санкционных мер Вашингтон уже принимал во Франции и Италии, напоминает главный научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Из архивов поднимаются какие-то спорные или дискуссионные события, затем им придается статус неоспоримых и начинается санкционный процесс. На этом строится дальнейшая политика западных стран по отношению к России", — резюмировал Оленченко.

У России с Германией самый большой торговый оборот, один из главных стратегических проектов — недостроенный "Северный поток—2". Оленченко уверен, что вопрос санкции против РФ нужно рассматривать "через призму не российско-германских отношений, а германо-американских".

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #германия

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