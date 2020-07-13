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21:52   13 Июля 2020
Политика

Лавров и Помпео обсудили предстоящую встречу членов СБ ООН

Лавров и Помпео обсудили предстоящую встречу членов СБ ООН

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майк Помпео обсудили подготовку встречи лидеров стран, входящих в Совбез ООН. Телефонный разговор между сторонами состоялся по предложению США.

Лавров и Помпео провели телефонный разговор в понедельник, 13 июля. Главной темой обсуждения стала встреча лидеров пяти государств, являющихся постоянными членами Собеза ООН. Также стороны обменялись позициями относительно обеспечения стратегической стабильности на фоне предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.

Еще одной темой переговоров стала ситуация в Ливии, Афганистане и Сирии. Также Лавров и Помпео обсудили ряд других актуальных вопросов, касающихся отношений между РФ и США, говорится на сайте МИД РФ.

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Автор: Борис Нестеров
#лавров #совбез оон #помпео

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