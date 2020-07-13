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21:11   13 Июля 2020
Политика

Россияне всерьез обеспокоены судьбой удерживаемых в Ливии социологов

Россияне всерьез обеспокоены судьбой удерживаемых в Ливии социологов

Депутат Государственной думы Николай Земцов опубликовал сообщение в Instagram о фильме "Шугалей-2", повествующем о незаконно удерживаемых социологах в Ливии. Россияне в комментариях к посту выразили обеспокоенность судьбой своих соотечественников.

Николай Земцов в своем посте в Instagram анонсировал сиквел "Шугалея", премьера которого состоится осенью этого года. Фильм рассказывает историю о незаконно удерживаемых в Ливии социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Они отправились в Триполи в марте 2019 года для проведения исследования. Социологи были задержаны боевиками без предъявления им официальных обвинений. Сейчас они находятся в частной тюрьме "Митига", где над узниками издеваются террористы.

Земцов в своем сообщении отметил важность решения вопроса о скорейшем освобождении незаконно удерживаемых в Ливии социологов, пишет Nation News. Комментарии под постом депутата свидетельствуют о том, что пользователи Сети знают о нелегкой судьбе соотечественников. Большинство россиян видели первую часть "Шугалея" и сильно обеспокоены положением социологов.

"О Боже! Дай сил этим людям!!!" — прокомментировала пост Земцова пользователь под ником ekaterina.scher.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #социологи #Шугалей

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