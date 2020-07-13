«Мы не папуасы». Заслуженные учителя оценили инициативу Минпросвещения

Министерство просвещения России открывает набор учителей для работы в Монголии, Сербии и странах СНГ. Гуманитарный проект направлен на продвижение русского языка и отечественного образования за рубежом. Педагогам обещают зарплату, медицинскую страховку, компенсацию транспортных расходов и бесплатное жилье.

Заслуженных учителей России, с которыми пообщалась «Политика сегодня», возможность утечки лучших кадров не пугает. Преподаватель литературы в московской школе №1567, филолог Лев Соболев уверен, что предложение заинтересует в основном студентов.

«Это зависит от миллиона причин, но меня, например, не привлечет, — рассуждает о проекте Лев Иосифович. — Потому что, во-первых, мне много лет, во-вторых, у меня есть в Москве работа — литературная работа, которая мне очень важна — в библиотеке архивы и так далее».

Причиной остаться для многих учителей, по мнению филолога, могут быть дети, жены, пожилые родители. Но Соболев также убежден, что возможность получить международный опыт привлечет тех, кто давно хочет уйти из школы, в которой ему некомфортно, и не знает куда.

К слову, в связи с коронавирусными ограничениями работа в образовании стала некомфортна многим, к глобальным переменам в сторону гаджетов готовы были не все. Страсти кипят и в родительских чатах, где беспрерывно обсуждается формат обучения осенью 2020. Ведь отсутствие традиционных уроков затрудняет жизнь не только учителям, но и родителям, на плечи которых упала организация образовательного процесса в квартире.

Желающие стряхнуть с себя постпандемийный осадок и набраться новых впечатлений подальше от споров с родительским комитетом могут попытать счастье за рубежом. Тем более, по словам советского и российского педагога, общественного деятеля Евгения Ямбурга, иностранным преподавателям есть чему поучиться у отечественных специалистов. По рассказу учителя, английская баронесса, посетив его госпитальную школу в России в рамках международной конференции, построила своих английских директоров и сказала:

«Учитесь у русских, потому что они сейчас опережают весь мир!»

«Я к чему это хочу сказать, у нас своих проблем очень много, но есть такие прорывные направления, где мы вообще впереди планеты всей, — отмечает Ямбург. — Поэтому я глубоко убежден, что нам есть чему научить и монгольских учителей, и белорусских учителей, и Казахстан».

Общественный деятель считает, что Россия не должна выбирать между внутренним развитием и внешними связями, важно реализовывать проекты и в отечественном образовании, и на международной арене. Евгений Александрович подчеркивает, что нельзя забывать о материальном поощрении учителей, чтобы они окончательно не перебирались в соседние государства.

«Мы не папуасы, мы талантливые ребята. Не мешайте нам работать как минимум, а как максимум все-таки немножко финансово поддерживайте», — заключил Ямбург.

Прием заявок на участие в проекте Минпросвещения проводится до 10 августа. Со списком специалистов, которые требуются в Монголию, Сербию, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан, можно ознакомиться на сайте ведомства.