ФСБ предъявила обвинения в госизмене экс-главе полиции Курской области Борзенкову

Обвинение в государственной измене предъявила Федеральная служба безопасности экс-главе полиции в Курской области Дмитрию Борзенкову.

Бывшему начальнику ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрию Борзенкову сотрудники ФСБ предъявили обвинение по делу, предусмотренному статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщил источник ТАСС. Суть обвинения к инкриминируемому преступлению в отношении Борзенкова не уточнили. Ранее в государственной измене обвинили советника Роскосмоса Ивана Сафронова. Экс-журналист свою вину не признает.