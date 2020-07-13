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21:00   13 Июля 2020
Армия

Военный эксперт увидел в «эстонских» учениях Украины попытку поднять рейтинг Зеленского

Военный эксперт увидел в «эстонских» учениях Украины попытку поднять рейтинг Зеленского

Осенью Украина планирует провести на границе с Россией «показательные выступления». Предполагается, что новые учения по эстонской модели рядом со «страной-агрессором» позволят укрепить оборонный потенциал страны.

Что именно хочет показать Украина проведением новых учений на границе с Россией, «Политике сегодня» рассказал ведущий эксперт центра военно-политических исследований Михаил Александров. Он отметил, что это лишь показной жест соседней страны.

«Это скорее рассчитано на внутреннего потребителя, чтобы поднять рейтинг [украинского президента Владимира] Зеленского, который в последнее время падает», — предположил эксперт.

Военный эксперт увидел в «эстонских» учениях Украины попытку поднять рейтинг Зеленского

В ответ на вопрос о присутствии русских субмарин в Атлантике, которые представляются другим странам поводом для агрессии, спикер заявил, что такая стратегия позволит препятствовать переброске войск в Европу в случае борьбы с НАТО. На территории Атлантики, добавил Александров, регулярно проводятся учения не только с участием субмарин, но и с бесплотными летательными и подводными аппаратами.

«Наша система вооружения спокойно позволяет перекрыть трансатлантический мост, не дать пополниться группировке противника на восточном направлении в случае вооруженного конфликта», — констатировал собеседник ПС.

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Автор: Анастасия Маханева
#украина #военные учения

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