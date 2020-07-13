Военный эксперт увидел в «эстонских» учениях Украины попытку поднять рейтинг Зеленского

Осенью Украина планирует провести на границе с Россией «показательные выступления». Предполагается, что новые учения по эстонской модели рядом со «страной-агрессором» позволят укрепить оборонный потенциал страны.

Что именно хочет показать Украина проведением новых учений на границе с Россией, «Политике сегодня» рассказал ведущий эксперт центра военно-политических исследований Михаил Александров. Он отметил, что это лишь показной жест соседней страны.

«Это скорее рассчитано на внутреннего потребителя, чтобы поднять рейтинг [украинского президента Владимира] Зеленского, который в последнее время падает», — предположил эксперт.

В ответ на вопрос о присутствии русских субмарин в Атлантике, которые представляются другим странам поводом для агрессии, спикер заявил, что такая стратегия позволит препятствовать переброске войск в Европу в случае борьбы с НАТО. На территории Атлантики, добавил Александров, регулярно проводятся учения не только с участием субмарин, но и с бесплотными летательными и подводными аппаратами.