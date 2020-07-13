Ефремов после ДТП на Садовом кольце пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Российский актер Михаил Ефремов предлагал полицейскому, оформлявшему протокол после скандального ДТП в Москве, "заплатить деньги потом", но сейчас "уйти".

Видеоролик, появившийся в Сети, демонстрирует процесс заполнения сотрудником ДПС протокола после инцидента. На заднем плане можно услышать голос Ефремова, который просит уйти, а потом заплатить "все деньги".

Известный российский актер Михаил Ефремов устроил в начале июня ДТП в центре российской столицы, врезавшись на своем внедорожнике в фургон. Водитель машины в результате аварии скончался в реанимации от полученных травм. Экспертиза подтвердила, что артист находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови были обнаружены следы наркотических средств. В настоящий момент на Ефремова заведено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. По мнению многих известных личностей, актер должен ответить за содеянное по всей строгости закона.