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20:47   13 Июля 2020
Общество

Ефремов после ДТП на Садовом кольце пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Ефремов после ДТП на Садовом кольце пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Российский актер Михаил Ефремов предлагал полицейскому, оформлявшему протокол после скандального ДТП в Москве, "заплатить деньги потом", но сейчас "уйти".

Видеоролик, появившийся в Сети, демонстрирует процесс заполнения сотрудником ДПС протокола после инцидента. На заднем плане можно услышать голос Ефремова, который просит уйти, а потом заплатить "все деньги".

Известный российский актер Михаил Ефремов устроил в начале июня ДТП в центре российской столицы, врезавшись на своем внедорожнике в фургон. Водитель машины в результате аварии скончался в реанимации от полученных травм. Экспертиза подтвердила, что артист находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови были обнаружены следы наркотических средств. В настоящий момент на Ефремова заведено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. По мнению многих известных личностей, актер должен ответить за содеянное по всей строгости закона.

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Автор: Василий Пименов
#авария #дтп #ефремов

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