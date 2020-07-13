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20:46   13 Июля 2020
Общество

Рогозин высказался по поводу участия России в лунной программе США

Рогозин высказался по поводу участия России в лунной программе США

Глава госпредприятия "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отметил, что Российская Федерация не испытывает сильной заинтересованности в содействии во время подготовки и участия в лунной программе.

По словам руководителя, стране не предлагают равноценного партнерства. А также положения миссии имеют сильную схожесть с НАТО. Это говорит о том, что все ресурсы будут направлены на интересы Америки. Также глава организации рассказа о переговорах РФ с Китаем о возможном построении совместной базы на спутнике Земли.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #рогозин

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