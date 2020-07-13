Аксаков рассказал, что ЦБ будет бороться с «пирамидами» современными технологиями

Роскомнадзор согласился с предложением парламентариев о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид. О принятом решении 13 июля оповестил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как рассказал глава думского комитета «Политике сегодня», благодаря законопроекту о досудебной блокировке мошенникам будет трудно осуществлять финансовые махинации. Дело в том, что Центральный банк постоянно наблюдает за финансовыми пирамидами и фишинговыми сайтами, которые пытаются привлечь клиентов для оказания незаконных услуг.

«Банк может быстро выявлять и подавать сигналы Роскомнадзору об обнаружении нелегитимных компаний, которые осуществляют противоправную деятельность на территории РФ. После данной команды Роскомнадзор будет блокировать выявленные сайты», — пояснил депутат.

Новую систему мошенникам будет сложно обойти, заверил Аксаков:

«Центральный банк следит за ситуацией через специально созданный центр. Четкая и слаженная работа стала возможна благодаря современным технологиям и интернету».

Совет Федераций совместно с депутатами Госдумы возобновили работу над законопроектом о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид. Документ внесли в нижнюю палату еще в декабре 2018 года. Его приняли в первом чтении, но после он остался без внимания. Согласно данному закону, Центральный банк наделяется особой прерогативой выявлять сайты мошенников и блокировать их.