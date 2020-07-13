Кинотеатры планируют открыться не раньше августа

Министерство культуры подписало указ, согласно которому кинотеатры могут возобновить свою деятельность с 13 июля. Однако менеджер по маркетинговым коммуникациям Mori Сinema Лилия Глазунова считает, что говорить об открытии пока рано.

Никаких официальных писем, разрешающих кинотеатрам работать, пока не поступало. Предприятия планируют открыть для посетителей двери не раньше 1 августа, об этом предупреждены все сотрудники, рассказала Глазунова. Решение об открытии кинотеатров принимают региональные власти и Роспотребнадзор, а не Министерство культуры, напомнила маркетолог.

Прокатные компании также подвластны Роспотребнадзору, и кинотеатры пока не могут составить расписание сеансов. Прокаты впустую тратят деньги на рекламу фильмов, которые не выходят. Поэтому организации будут ждать четких указаний региональных властей. Глазунова считает, что первое время в кинотеатрах покажут репертуар, оставшийся со времен закрытия. Новые картины выйдут позже, передает телеканал "360".