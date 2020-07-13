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20:33   13 Июля 2020
Политика

Главой Госсовета ПНС Ливии переизбран Аль-Мишри, шантажирующий РФ похищенными социологами

Главой Госсовета ПНС Ливии переизбран Аль-Мишри, шантажирующий РФ похищенными социологами

Халед аль-Мишри был переизбран на должность председателя Верховного госсовета ПНС Ливии. Это негативно скажется на отношениях РФ и Ливии, передают Nation News со ссылкой на комментарий кандидата политических наук и историка Ольги Дегтяревой.

Халед аль-Мишри был повторно избран на должность председателя Верховного государственного совета Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. При этом он оказался в центре скандала с похищением российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея, и последующим за этим шантажом.

Ольга Дегтярева считает, что личности социологов стали знаменем, которое поднимает Россия. К тому же, РФ не привыкла вступать в отношения, основанные на шантаже. Страны Запада проигнорировали проблему похищения россиян с одобрения руководства ПНС, они не пытались никак осуждать это преступление.

Также эксперт высказала мнение, что лидерского уровня Муаммара Каддафи аль-Мишри не сможет достичь, несмотря на то, что он является политиком "европейского типа" — не опаздывает, что отличает его от других граждан Ливии.

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Автор: Илья Романович
#россия #ливия #Халед аль-Мишри

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