Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Политолог Евгений Сатановский указал на польское содействие нацизму и напомнил об участии страны в Холокосте. Так эксперт прокомментировал требование компенсации президента Польши Анжея Дуды за ущерб его стране, нанесенный по итогам Второй мировой войны.

Варшава пытается поставить в один ряд «должников» Германию и Россию, при этом забывая собственные зверства во время войны, пишет Сатановский в колонке для портала urfonews.ru.

«Добрые поляки и их президент изо всех сил борются за историческую правду. Им страшно не нравится, что они — страна лагерей смерти. Они приняли специальный закон, который, по их представлению, должен кого-то напугать, за обвинение Польши в причастности к Холокосту», — отмечает политолог.

Сатановский напомнил, что поляки убили «всего-то» от четверти миллиона до трети, а может полмиллиона евреев на территории своей страны. А имущество во время и после Второй мировой войны они смогли отобрать не только у евреев, но и у немцев, а также других национальных меньшинств:

«Кто живет в домах людей, которых убили или изгнали после войны? Кто пользуется их мебелью, прибрал себе их картины и столовое серебро? Кто получает доход от их заводов и фабрик, кафе и ресторанов, банков и страховых компаний, магазинов и гостиниц? », — задается риторическим вопросом политолог.

Кроме того, Сатановский напомнил об активной роли польского населения в работе концлагерей, расположенных на территории их страны.