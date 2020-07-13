Евросоюз ужесточит санкции против нарушающей оружейное эмбарго Турции

ЕС планирует ужесточить санкции против Турции, нарушающей эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По словам представителя Евросоюза, ситуация остается плохой. ЕС видит грубые нарушения эмбарго на поставки оружия в североафриканскую страну. В связи с этим политики намерены ужесточить режим санкций против Турции, уточняет агентство.

В ходе пресс-конференции по результатам встречи глав МИД Евросоюза Боррель призвал Анкару соблюдать эмбарго на поставки оружия и предупредил, что ЕС планирует усилить военно-морскую операцию, призванную контролировать соблюдение запрета.

Ранее ФАН сообщал, что в ЕС поступила жалоба на нарушение Турцией оружейного эмбарго в Ливии. В Брюсселе призвали Анкару активно содействовать политическому урегулированию в Ливии и уважать обязательства, взятые в рамках Берлинского процесса.