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20:03   13 Июля 2020
Политика

Евросоюз ужесточит санкции против нарушающей оружейное эмбарго Турции

Евросоюз ужесточит санкции против нарушающей оружейное эмбарго Турции

ЕС планирует ужесточить санкции против Турции, нарушающей эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По словам представителя Евросоюза, ситуация остается плохой. ЕС видит грубые нарушения эмбарго на поставки оружия в североафриканскую страну. В связи с этим политики намерены ужесточить режим санкций против Турции, уточняет агентство.

В ходе пресс-конференции по результатам встречи глав МИД Евросоюза Боррель призвал Анкару соблюдать эмбарго на поставки оружия и предупредил, что ЕС планирует усилить военно-морскую операцию, призванную контролировать соблюдение запрета.

Ранее ФАН сообщал, что в ЕС поступила жалоба на нарушение Турцией оружейного эмбарго в Ливии. В Брюсселе призвали Анкару активно содействовать политическому урегулированию в Ливии и уважать обязательства, взятые в рамках Берлинского процесса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#санкции #турция #ливия

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