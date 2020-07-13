Кедми признал лидерство России перед США в вопросе спасения мира от пандемии

Россия не имеет отношения к «коронавирусному национализму», когда многие страны пытаются заполучить лекарство только для себя и любым путем. Такое мнение выразил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в эфире ITON-TV.

По словам эксперта, РФ уже заявила о готовности поделиться вакциной от COVID-19 со всем миром. В отличие от США, она и сейчас готова дать все то, что у нее есть, заметил Кедми.

«Это американцы сказали: мы никому не дадим. Это американцы полетели во Францию и сказали ученым: переходите к нам. Это американцы перекупали самолеты с оборудованием прямо на взлетной площадке, платя чемоданами денег, чтобы привезти это себе и не дать тому, кто купил», — перечислил эксперт.

Многие страны работают над лекарством по трем направлениям: вакцина, замедление болезни и закрепление иммунитета. Аналитик заметил, что некоторые государства ведут нечестную игру, тогда как другие молчат и делают.

Ко вторым Кедми отнес Россию, которая разрабатывает несколько вакцин для спасения мира от пандемии.