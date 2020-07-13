Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Мы не папуасы». Заслуженные учителя оценили инициативу Минпросвещения

«Мы не папуасы». Заслуженные учителя оценили инициативу Минпросвещения

 ФСБ предъявила обвинения в госизмене экс-главе полиции Курской области Борзенкову

ФСБ предъявила обвинения в госизмене экс-главе полиции Курской области Борзенкову
Россияне всерьез обеспокоены судьбой удерживаемых в Ливии социологов

Россияне всерьез обеспокоены судьбой удерживаемых в Ливии социологов

 Военный эксперт увидел в «эстонских» учениях Украины попытку поднять рейтинг Зеленского

Военный эксперт увидел в «эстонских» учениях Украины попытку поднять рейтинг Зеленского
Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

 Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься
«Мы не папуасы». Заслуженные учителя оценили инициативу Минпросвещения

«Мы не папуасы». Заслуженные учителя оценили инициативу Минпросвещения

 ФСБ предъявила обвинения в госизмене экс-главе полиции Курской области Борзенкову

ФСБ предъявила обвинения в госизмене экс-главе полиции Курской области Борзенкову
Россияне всерьез обеспокоены судьбой удерживаемых в Ливии социологов

Россияне всерьез обеспокоены судьбой удерживаемых в Ливии социологов

 Военный эксперт увидел в «эстонских» учениях Украины попытку поднять рейтинг Зеленского

Военный эксперт увидел в «эстонских» учениях Украины попытку поднять рейтинг Зеленского
Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

Сатановский рассказал о позиции Дуды и вине Польши в Холокосте

 Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься
20:25   13 Июля 2020
Россия

Кедми признал лидерство России перед США в вопросе спасения мира от пандемии

Кедми признал лидерство России перед США в вопросе спасения мира от пандемии

Россия не имеет отношения к «коронавирусному национализму», когда многие страны пытаются заполучить лекарство только для себя и любым путем. Такое мнение выразил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в эфире ITON-TV.

По словам эксперта, РФ уже заявила о готовности поделиться вакциной от COVID-19 со всем миром. В отличие от США, она и сейчас готова дать все то, что у нее есть, заметил Кедми.

«Это американцы сказали: мы никому не дадим. Это американцы полетели во Францию и сказали ученым: переходите к нам. Это американцы перекупали самолеты с оборудованием прямо на взлетной площадке, платя чемоданами денег, чтобы привезти это себе и не дать тому, кто купил», — перечислил эксперт.

Многие страны работают над лекарством по трем направлениям: вакцина, замедление болезни и закрепление иммунитета. Аналитик заметил, что некоторые государства ведут нечестную игру, тогда как другие молчат и делают.

Ко вторым Кедми отнес Россию, которая разрабатывает несколько вакцин для спасения мира от пандемии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #вакцинация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...