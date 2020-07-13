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19:39   13 Июля 2020
Происшествия

Защита сестер Хачатурян высказалась о возвращении Генпрокуратурой дела в суд

Защита сестер Хачатурян высказалась о возвращении Генпрокуратурой дела в суд

Адвокат сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, назвал ожидаемым возвращение их уголовного дела на рассмотрение в суд. Георгий Чугуашвили напомнил, что Генпрокуратура и СК ранее расходились во мнении о статусе разбирательства.

Суд вновь рассмотрит уголовное дело сестер Хачатурян из Москвы, которых обвиняют в убийстве собственного отца. На возвращении материалов настояла Генпрокуратура. В интервью телеканалу "360" адвокат семьи погибшего Георгий Чугуашвили назвал это действие предсказуемым.

Юрист предполагал, что ведомство не переквалифицирует дело в необходимую самооборону. Дело в том, что в заключении сказано: девушки пошли на преступление преднамеренно, предварительно подготовившись.

Чугуашвили также напомнил, что у СК и Генпрокуратуры и ранее расходились взгляды на статус дела сестер Хачатурян. Генпрокурор Чайка заявлял, в частности, что усматривает в действиях обвиняемых корыстные мотивы и, следовательно, это убийство по предварительному сговору.

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Автор: Ирина Большунова
#суд #убийство #генпрокуратура #адвокат #хачатурян

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