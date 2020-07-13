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19:36   13 Июля 2020
Общество

Навальный пытается убедить подписчиков, что просмотры на видео ему "накручивает" RT

Навальный пытается убедить подписчиков, что просмотры на видео ему "накручивает" RT

Глава признанного в РФ иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный попытался убедить свою аудиторию в том, что телеканал RT "накручивает" просмотры на его YouTube.

Пользователи Сети в апреле ознакомились с материалами, над которыми активно работали Навальный и активистка Любовь Соболь. В основе "расследования" лежала теория, что под популярными видеороликами телеканала RT на YouTube должно быть опубликовано большое количество комментариев, а обратное положение дел свидетельствует о "накрутке" просмотров. Однако журналисты ФАН выяснили, что подобная информация не соотносится с реальностью.

Редакция RT ответила на выпад ФБК. Журналисты телеканала открыли статистику своих записей на YouTube. На ней видны актуальные данные о просмотрах публикуемых роликов. Опровергнув фейки блогера и активистки, представители редакции стали готовить обращение в суд. Иск был подан в начале июля, передает Nation News.

Накануне судебных разбирательств, 13 июля, блогер Навальный предпринял новую попытку вброса против телеканала и его главного редактора Маргариты Симоньян. Однако смысла его сообщений никто не понял, даже его собственные последователи. В этот раз глава ФБК заявил, что теперь RT накручивает просмотры ему, и сослался на нетипичную статистику его видео. Согласно предоставленным данным, чаще всего его материалы смотрят в России и Индии.

Навальный связывает ситуацию на своем YouTube с предстоящим судебным разбирательством. При этом найти логичное объяснение, как один факт влияет на другой, сложно. Связи не уловила и аудитория блогера. Люди стали задавать вопросы на этот счет под постом блогера в Twitter.

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Автор: Ирина Большунова
#навальный #rt #накрутка

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